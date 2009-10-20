«КОНТІ» підготувало новорічні подарунки

Група «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерських виробів, підготувала колекцію новорічних подарунків. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що колекція складається з 23 подарунків та ділиться на дві великі частини – подарунки у картонній упаковці та в упаковці у вигляді м’яких іграшок. Крім того, є ще один функціональний подарунок - валізка.

Подарунки з колекції-2010 представлені у різних цінових та вагових категоріях – від мініатюрних вагою від 150 г. до великих (1,5 кг).

Вперше в колекції представлені конструкції зі справжніми колесами – повноцінні картонні іграшки: «Вантажівка зі солодощами» та «Твоя валіза» тощо.

У роздрібній торгівлі подарунки вже з 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована у 1997 році.

У групу «КОНТІ» входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС». Основні виробничі активи групи: Донецька, Горлівська, Константинівська кондитерські фабрики – в Україні та Курська КФ – у Росії.

Основні ТМ Групи: «AMOUR», «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белісімо», «Мелодика», «BisKonti», «Джек», «Золота Лілія».