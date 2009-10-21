Українці мають найменший доступ до гіпермаркетів у Європі

Незалежна консалтингова група GT Partners провела дослідження продуктової роздрібної торгівлі в країнах Європи. Вимірювали три основні показники: загальна кількість магазинів, частка гіпер- і супермаркетів в роздрібному товарообігу, кількість гіпермаркетів на 1 млн. жителів. Згідно з даними дослідження, в Україні на сьогоднішній день найменше гіпермаркетів на 1 млн. жителів у порівнянні з іншими країнами Європи. Водночас, частка супермаркетів в загальному товарообігу в Україні вища, ніж у Словаччині та Польщі.

Більшість країн - країни-члени ЄС, де сам формат супер- і гіпермаркетів вже повністю сформований (у дослідженні немає, наприклад, Білорусі або Молдови).

«Рітейл в Україні знаходиться тільки на першій стадії розвитку», - коментує низьку українську позицію в рейтингу генеральний директор GT Partners Ukraine Ігор ГУГЛЯ. Так, за словами віце-президента з маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайла ДУДНИКА, в Україні історично сегмент цивілізованого роздрібу почав розвиватися значно пізніше, ніж в інших європейських країнах. «Тому закономірно, що кількість таких магазинів поки менше, ніж в тій же Великобританії», — говорить М.ДУДНИК.

Учасники ринку пояснюють таку ситуацію низьким, в порівнянні з країнами Європи, рівнем життя в країні. «У нас дуже низький добробут і купівельна спроможність населення, розподіл платоспроможності по регіонах неоднаковий, що створює певні переваги для розвитку одних регіонів, інтерес до них з боку операторів ринку, і відставання інших», — пояснює генеральний директор мережі «Наш Край» Віктор МОЛЬЧЕНКО.

Підкосила український роздріб і криза. За словами представників компаній, покупці пішли на міські ринки з упевненістю, що там заощадять. Роздрібний товарообіг в Україні падає вже не перший місяць. Загалом, за січень-вересень він знизився на 16,2% — до 318,9 млрд. грн.

Проте, як експерти, так і самі компанії заспокоюють: тенденцію падіння найближчими роками змінить прямо пропорційна - зростання. «Повернення до формату 90-х років, коли міські ринки і базари домінували в свідомості споживача, вже не буде», — говорить І.ГУГЛЯ. Згідно з дослідженням споживчих переваг компанією GFK, 66% споживачів в Україні віддають перевагу форматам супермаркетів і гіпермаркетів. «І цей показник з початку кризи практично не змінився. Попит на магазини є», — стверджує менеджер зі зв`язків з громадськістю Real в Україні Ганна ГОНЧАРИК.

У даний час найбільшу частку в українській роздрібній торгівлі займають супермаркети — 40%, на гіпермаркети припадає 18%. У найближчій перспективі аналітики прогнозують розвиток формату гіпермаркетів за рахунок іноземних компаній. «У середньотерміновій перспективі ми прогнозуємо, що число гіпермаркетів зросте до 5-6 на 1 млн. жителів», — говорить І.ГУГЛЯ.

“Діло”