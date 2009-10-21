Україна скоротила виробництво спредів на 14,2%

Україна за підсумками січня-вересня виготовила 50,7 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 14,2% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляють, що у вересні виробництво спредів склало 6,4 тис. тонн, що на 9,6% вище за показник серпня 2009 р. і на 11% менше за показник вересня 2008 р.

Довідка УНІАН. Україна в 2008 році виготовила 79,7 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 3,5% менше, ніж в 2007 році.