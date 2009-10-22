Визначили 10 найсприятливіших для життя пенсіонерів країн

Список з 10 країн, куди найкраще переїздити пенсіонерам, щоб спокійно і легко провести там старість, опублікувала в четвер газета "Труд" з посиланням на американський журнал Forbes.

Основними критеріями відбору кращих місць для людей похилого віку дослідники журналу вибрали безпеку, якість медичного обслуговування, зручні правила розпорядження своїм майном і фінансами, сприятливий клімат та відсутність проблем з візами або отриманням громадянства. Також брали до уваги багату культуру.

У результаті, ідеальними державами для пенсіонерів виявилися Австрія, Таїланд, Італія, Австралія, Панама, Франція, Малайзія та Іспанія. До цього списку також потрапили Ірландія і Канада - хоча це не найтепліші країни, зате тут найкращі у світі системи захисту пенсіонерів.

Проте, дослідники відзначають, що кожна країна, яка потрапила до рейтингу, разом з перевагами, має й деякі недоліки, здатні змусити пенсіонерів замислитися про доцільність переїзду за кордон.

Так, наприклад, Австрія, яка посідає перше місце в рейтингу, відрізняється "найвищою якістю життя у світі і висококласним медобслуговуванням", але пенсіонерові-іноземцеві навряд чи вдасться задушевно поговорити з місцевими жителями, оскільки всі вони дуже стримані у своїх емоціях.

У Таїланді на пенсіонерів чекає "краще співвідношення якості й цін на охорону здоров`я і житло на будь-який смак", а неприємні сюрпризи може піднести дуже непередбачувана політика.

Трійку лідерів замикає Італія, яка потішить людей похилого віку смачною їжею, стародавніми руїнами, товариськими людьми й однією з кращих систем охорони здоров`я у світі. Але, за всіх переваг цієї південної країни, тут пенсіонерам доведеться зіткнутися з багатьма бюрократичними бар`єрами.

У Панамі, з її гарним кліматом, низькими податками, якісними приватними лікарнями, доларовою економікою й високим рівнем безпеки, немолодих іноземців чекає корупція.

У Франції пенсіонери насолодяться старістю завдяки розвиненій міській культурі, кращій кухні у світі й високому рівню охорони здоров`я. Проте, тут, як і в Італії, багатьох пенсіонерів підстерігає бюрократична тяганина.

Малайзія, що є "міксом" китайської й ісламської культури, може видатися привабливою для літніх людей через "азіатську податкову оазу", потішить низькими цінами і прекрасними пляжами. Тут літнім людям, з іншого боку, доведеться зіткнутися з расовою напруженістю і поганою інфраструктурою.

Замикає десятку кращих країн для безхмарної старості Канада. Її міста виграшні за співвідношенням ціни і якості, місцеві жителі співчутливо ставляться до проблем пенсіонерів. Канада вирізняється гарним рівнем охорони здоров`я, але тут суворий клімат, який для багатьох може бути занадто холодним.