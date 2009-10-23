Ціна на горілку зросте до 28 грн. за півлітра – “Укрводка”

Підвищення акцизів на спирт в 2,5 разу - до 84 грн. за літр - призведе до підвищення цін на горілку до 28 грн. за 0,5 л. Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укрводка», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Фахівці асоціації впевнені, що чергове збільшення ставок акцизного збору на спирт етиловий до 84 гривень за 1 літр 100% спирту призведе до зупинки більшості підприємств галузі і різкого скорочення надходжень до бюджету.

«У результаті радикального збільшення ставок акцизного збору до 34 гривень за 1 літр 100% спирту етилового з 1 липня 2009 р. 26 вітчизняних підприємств вже не витримали додаткового податкового навантаження і зупинили виробництво. У третьому кварталі цього року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, обсяги виробництва і реалізації лікеро-горілчаної продукції скоротилися майже на 43% і 48%, відповідно. Подальше скорочення виробництва алкогольних напоїв і зменшення товарообігу роздрібних мереж може залишити без роботи понад 1 млн. осіб.

Загалом, за рік, якщо законопроект (№5251-1 – про підвищення акцизу) набуде чинності, ставки акцизного збору в Україні зростуть на 442%. Легально вироблена лікеро-горілчана продукція подорожчає майже на 56%, а з початку року – на 99%», - зазначають у повідомленні.

На думку фахівців асоціації, у випадку ухвалення нових ставок акцизу легальна продукція стане недоступною за ціною для більшості українського населення, на ринку «пануватиме» фальсифікат, а бюджет не отримає надходжень від акцизного збору навіть на рівні попередніх років.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої" (реєстр. №5251-1 від 21.10.2009). Проектом документа пропонується підвищити ставки акцизного збору на спирт етиловий і інші спиртові дистиляти і спиртні напої в 2,5 разу – до 84 грн. за 1 л 100-процентного спирту проти 34 грн./л, що діють зараз.

Ряд народних депутатів ініціює підвищення акцизів на спирт на 42% – з 34 грн. до 50 грн. за 1 літр 100-процентного спирту з 1 грудня 2009 року. Відповідне підвищення передбачене в проекті закону «Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої" (реєстр. № 5251 від 20.10.2009).

Нагадаємо, в липні ц.р. акциз на спирт вже був підвищений до 34 грн./л.