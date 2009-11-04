Службу Божу транслюватимуть по телебаченню

Львівська міська рада, Львівська обласна телерадіокомпанія та Українська греко-католицька церква організують трансляції недільної Служби Божої з Катедрального Собору Св. Юра, що у Львові.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За словами мера Львова Андрія САДОВОГО, багато львів’ян хоче, щоб на період епідемії Службу Божу можна було подивитись по телебаченню, бо вони захворіли, і не мають можливості особисто відвідати богослужіння, а хочуть чути Слово Боже.

“Ми погодили це з обласною телекомпанією, церквою і вже у цю неділю о 9:00 службу транслюватимуть по телебаченню. Зараз важливо, аби у спільній молитві за здоров’я всієї громади об’єдналось якомога більше людей, щоби місто було під опікою Святого Духа» – повідомив А.САДОВИЙ.

Отець Орест ФРЕДИНА вважає, що така трансляція – це колосальна річ, яка дозволить усім бути ближче до Бога: «Люди, навіть ті, що змушені бути вдома, мають отримати можливість просити Господа про одужання для себе та інших, щоби ця біда обминула нашу землю».