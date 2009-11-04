Службу Божу транслюватимуть по телебаченню

10:22, 04 листопада 2009
Права споживачів
0 0

Львівська міська рада, Львівська обласна телерадіокомпанія та Українська греко-католицька церква організують трансляції недільної Служби Божої з Катедрального Собору Св. Юра, що у Львові.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За словами мера Львова Андрія САДОВОГО, багато львів’ян хоче, щоб на період епідемії Службу Божу можна було подивитись по телебаченню, бо вони захворіли, і не мають можливості особисто відвідати богослужіння, а хочуть чути Слово Боже.

“Ми погодили це з обласною телекомпанією, церквою і вже у цю неділю о 9:00 службу транслюватимуть по телебаченню. Зараз важливо, аби у спільній молитві за здоров’я всієї громади об’єдналось якомога більше людей, щоби місто було під опікою Святого Духа» – повідомив А.САДОВИЙ.

Отець Орест ФРЕДИНА вважає, що така трансляція – це колосальна річ, яка дозволить усім бути ближче до Бога: «Люди, навіть ті, що змушені бути вдома, мають отримати можливість просити Господа про одужання для себе та інших, щоби ця біда обминула нашу землю».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter