У Львівській області на одне робоче місце претендує 17 осіб

Станом на 1 листопада, служба зайнятості Львівської області має 1,7 тис. вакансій. На одну вакансію, в середньому, претендують 17 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Працедавці пропонують робочі місця для 830 робітників і 650 службовців. Для тих, хто не має професії чи спеціальної підготовки, в області є 190 вільних робочих місць, - інформує прес-служба ОДА.

Протягом жовтня до центрів зайнятості Львівщини звернулося 5 тис. бажаючих працювати, що на 3,3 тис. менше, ніж було у жовтні минулого року. Загалом, упродовж десяти місяців цього року роботу шукали 52,2 тис. жителів області, а за аналогічний період торік – 68,0 тис.

На початку листопада соціальні послуги служба зайнятості надала 29,1 тис. осіб. Серед безробітних більше половини 56,5% або 16,0 тис. осіб становлять жінки, 45,2% або 12,8 тис. – молодь віком до 35 років.

Через нестабільну економічну ситуацію простежується тенденція до зменшення кількості вільних робочих місць. Якщо у січні-жовтні минулого року працедавці поінформували про наявність 57,9 тис. вакансій, то за десять місяців поточного року в області налічувалося лише 33,7 тис. вільних робочих місць.

Найважче знайти роботу жителям міста Новий Розділ, Старосамбірського та Золочівського районів, де на одне вільне робоче місце відповідно претендують 197, 184, 132 осіб. Більш сприятлива ситуація склалася на ринку праці міст Львова (на одну пропозицію роботи претендує 4 особи) і Червонограда (7 осіб), - зазначають у повідомленні.