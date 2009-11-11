У квартирах українців має бути автономне опалення

Заборона на установлення автономного опалення викликана бажанням тепловиків зберегти монополію на ринку.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, держава не допомагає у вирішенні питань централізованого опалення і при цьому забороняє будь-яку альтернативу, спрямовану на те, щоб якимсь чином почати реформування галузі теплопостачання.

«Тепловики під шумок соціальних, політичних катаклізмів намагаються збільшити тарифи на 2010 рік, підвищити рівень економічно обгрунтованих тарифів. Вже сьогодні собівартість тепла, яке виробляється українськими комунальниками, в три рази вище, ніж у їхніх європейських колег», – зазначив він.

За даними В.ЯКОВЕНКА, наприклад, у Німеччині сім`я з трьох осіб, яка проживає в квартирі площею 50 кв. м, щомісячно платить за гарячу воду і опалення близько 60 євро. Водночас, українська сім`я у середньому платить за ці послуги 15-20 євро на місяць. При цьому місцеві і міські бюджети доплачують ще дві такі ж суми, тому що в містах приймають економічно обгрунтований і політичний тарифи, які відрізняються між собою у кілька разів.

«У результаті виходить, що українські комунальники отримують ті самі 50-60 євро за опалення і гаряче водопостачання тієї ж 50-метрової квартири. Але велике питання – куди діваються ці 2/3 суми? І газ українські комунальники одержують в 2-3 рази дешевший, ніж їхні зарубіжні колеги», – додав він.

В.ЯКОВЕНКО зазначив, що таке радикальне ставлення до автономного опалення з боку тепловиків і Міністерства житлово-комунального господарства викликане тим, що «автономне опалення – це руйнівник персонального благополуччя комунальників і тепловиків, головна мета яких – зберегти своє монопольне становище на ринку теплозабезпечення українських міст. Тепловикам необхідне ручне міністерство для того, щоб якомога довше залишатися в монопольному становищі».

Голова АТКУ вважає, що єдиний порятунок для теплоенергетики – це лібералізація ринку, доступ на ринок будь-яких альтернативних систем теплозабезпечення, що дають право українцям встановлювати у своїх квартирах автономне опалення.