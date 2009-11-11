Рекламу ліків можуть заборонити на телебаченні

На засіданні Кабінету Міністрів планують схвалити законопроект про заборону реклами лікарських препаратів на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила у Вінниці на нараді з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.

«На засіданні уряду ми розглянемо проект закону, зокрема про заборону реклами медичних препаратів (по телебаченню – УНІАН)», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що на завтрашньому засіданні уряду планують прийняти ще ряд рішень щодо врегулювання роботи підприємств медичної сфери.

«На завтрашнє засідання ми ставимо єдиний пакет (законопроектів - УНІАН), який і буде програмою створення інтервенційної аптечної мережі, у тому числі і державній власності», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що для державних аптек буде визначений мінімальний перелік препаратів, який повинен бути в наявності, а також буде встановлена регламентація цін.

Крім того, прем`єр повідомила, що на засіданні Кабміну планують розглянути концепцію програми з комплексного переобладнання санітарно-епідеміологічної служби.