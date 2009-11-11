Рекламу ліків можуть заборонити на телебаченні
Кабмін планує схвалити законопроект
На засіданні Кабінету Міністрів планують схвалити законопроект про заборону реклами лікарських препаратів на телебаченні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила у Вінниці на нараді з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.
«На засіданні уряду ми розглянемо проект закону, зокрема про заборону реклами медичних препаратів (по телебаченню – УНІАН)», - сказала вона.
Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що на завтрашньому засіданні уряду планують прийняти ще ряд рішень щодо врегулювання роботи підприємств медичної сфери.
«На завтрашнє засідання ми ставимо єдиний пакет (законопроектів - УНІАН), який і буде програмою створення інтервенційної аптечної мережі, у тому числі і державній власності», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що для державних аптек буде визначений мінімальний перелік препаратів, який повинен бути в наявності, а також буде встановлена регламентація цін.
Крім того, прем`єр повідомила, що на засіданні Кабміну планують розглянути концепцію програми з комплексного переобладнання санітарно-епідеміологічної служби.