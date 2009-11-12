Держспоживстандарт забракував 38% соків та соковмісних напоїв

У третьому кварталі 2009 року територіальні органи у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України перевірили 73 тис. літрів соків та соковмісних напоїв на суму 351 тис. грн. Забракували та зняли з реалізації 28 тис. літрів на суму 138 тис. грн., що становить 38% від перевіреної кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили 727 підприємств сфери торгівлі, які займаються реалізацією соків та соковмісних напоїв, порушення встановили на 238 з них.

Продукцію забракували через відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар (5% від забракованої та знятої з реалізації); відсутність номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності у супровідних документах (31%); відсутність супровідних документів, у тому числі, й тих що підтверджують якість та безпеку (91%); реалізація товарів, термін придатності яких закінчився (1%).

За результатами перевірок на 176 осіб наклали адміністративні стягнення на загальну суму 22,77 тис. грн. До 127 суб’єктів господарювання застосували адміністративно-господарські санкції на суму 14 тис. грн.

Через відсутність бюджетних коштів на проведення у 2009 році лабораторних досліджень соків та соковмісних напоїв, територіальні органи у справах захисту прав споживачів не мали можливості в повному обсязі визначати відповідність перевіреної продукції вимогам нормативних документів за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.