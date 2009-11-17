«Укрзалізниця» продовжила акцію з безплатного перевезення дітей-сиріт

«Укрзалізниця» продовжить на 2010 рік добродійну акцію з безплатного перевезення дітей віком до 16 років, які належать до категорій дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків; дітей-інвалідів всіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей загиблих шахтарів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Акція розповсюджується на плацкартні вагони швидкісних поїздів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених, електро- і дизель-поїздів підвищеної комфортності) і приміські поїзди.