В Україні зменшилось виробництво сигарет

В Україні виробництво сигарет, що містять тютюн або суміш тютюну із замінниками тютюну, за підсумками січня-жовтня 2009 р. становило 95,3 млрд. штук, що на 13,6% менше за аналогічний показник 2008 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в жовтні 2009 р. виробництво сигарет становило 10 млрд. штук, що на 2,2% менше, ніж у вересні 2009 р., і на 12,7% менше, ніж у жовтні 2008 р.