У Львові почне курсувати міський рейковий автобус

На початку грудня жителі Львова зможуть скористатися абсолютно новим видом транспорту - міським рейковим автобусом, який курсуватиме за маршрутом Сихів - Головний залізничний вокзал - Підзамче й у зворотному напрямку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, основна мета цього проекту - налагодити регулярне швидке сполучення між спальним районом Львова (Сихів), центром і промисловою частиною міста (Підзамче). Це сприятиме розвантаженню громадського транспорту і забезпечить львів`янам доступний і комфортний вид транспорту. Протягом доби рейковий автобус здійснюватиме сім рейсів і стане хорошою альтернативою іншим видам міського транспорту в ранкові й вечірні години пік, коли пасажири масово добираються до місць роботи й повертаються додому.

На шляху проходження поїзд матиме дев`ять зупинок: станції Сихів і Персенківка, зупиночні пункти Княгині Ольги, Коновальця, Городоцька, головний залізничний вокзал станції Львів, зупиночний пункт Г.Хоткевича, станція Підзамче.

Рейковий автобус розраховано на 167 місць, із них 93 сидячих і 74 стоячих. Час перебування на маршруті становить 53 хвилини зі стоянками, 45 хвилин без стоянок, максимальна швидкість - 120 км/год.

Продаж квитків здійснюватимуть провідники з касовими апаратами безпосередньо в автобусі. Вартість квитка становитиме 1,5 грн. Також у касах вокзалів Підзамче, Львів-головний і Сихів можна придбати абонементні квитки: повний (на календарний місяць, без зазначення прізвища) за 60 грн. і пільговий (на календарний місяць, іменний) вартістю 39 грн.

З метою економії коштів і часу залізниця пропонує купувати для проїзду в рейковому автобусі місячні, квартальні або піврічні абонементні квитки.