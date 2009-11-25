У Черкаській області ціни на ринках зросли на 12%

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Черкаської області за січень-жовтень 2009 року проти відповідного періоду 2008 року зменшився на 3,1%, при збільшенні цін на 11,8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Продукти тваринництва в січні-жовтні подорожчали на 22,1%, їх продаж зменшився на 1,6%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 4,8% при зниженні цін на 2,9%.