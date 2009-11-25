У столиці знову проводять сільськогосподарські ярмарки

27 та 28 листопада, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці проведуть 7 сільськогосподарських ярмарків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба КМДА.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

27 листопада ярмарок можна відвідати:

- у Печерському районі на вул. П.Лумумби, 25-27.

28 листопада ярмарки відбудуться:

- у Дніпровському районі на вул. Малишка,

- в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43,

- у Подільському районі на просп. Правди, 5-11,

- у Святошинському районі на вул. Булгакова, 1/13,

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній,

- у Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.