На Тернопільщині забракували 45% рибної продукції

Протягом 10 місяців 2009 року державні інспектори ДП „Тернопільстандартметрологія” перевірили якість та безпеку рибної продукції загальною кількістю близько однієї тонни (скумбрія гарячого і холодного копчення, пресерви з оселедця, риба дрібна холодного копчення, оселедець атлантичний солений, кілька балтійська) на шести рибопереробних підприємствах області. Вартість перевіреної продукції перевищила 20 тис. грн. На п’яти суб’єктах господарювання забраковано 45% (453 кг) перевіреної риби на загальну суму близько 9 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, у 82,5% порушень продукція була заборонена до відправки у торгівельну мережу через порушення правил маркування, а саме: відсутність етикеток транспортної тари, не повністю вказаний склад продукту, не вказані співвідношення основних компонентів, не зазначена повна назва та ґатунок продукту.

Невідповідність за фізико-хімічними показниками, зокрема, перевищення масової частки солі та вологи, виявлено у 10,5% порушень. У 7% перевіреної продукції відсутні сертифікати відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації.

За результатами перевірок на суб’єктів господарської діяльності накладено штрафи у розмірі понад 4 тис. грн., винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

„Цінність риби та рибної продукції зумовлена вмістом у ній цілого комплексу вітамінів та мікроелементів. Тому дуже важливо не порушити їхнього балансу в процесі транспортування, переробки, фасування та зберігання продукції, – зазначив директор ДП „Тернопільстандартметрологія” Микола ТЕШНЕР. – Ми робимо все для того, щоб не допустити на ринки продукцію, яка не відповідає вимогам чинного законодавства, та максимально захистити споживача”.