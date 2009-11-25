У ВНЗ Києва запровадили масковий режим

Надзвичайна протиепідемічна комісія прийняла рішення про запровадження у вищих навчальних закладах столиці двотижневого маскового режиму з метою запобігання поширення серед студентів захворювання на грип та ГРВІ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на першого заступника голови столичної міськдержадміністрації Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«У зв’язку з відновленням навчання у вишах, відбувається повернення до Києва студентів з інших регіонів, в яких зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Необхідно ввести у вищих навчальних закладах двотижневий масковий режим, а також забезпечити проведення вологого прибирання та дотримання температурного режиму як у корпусах навчальних закладів, так і в гуртожитках, де проживають студенти”, - прокоментувала рішення І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Такі заходи, за її словами, допоможуть запобігти поширенню захворюваності серед студентів та забезпечить дотримання належного санітарно-гігієнічного рівня у вищих навчальних закладах.

Також, згідно з рішенням надзвичайної комісії, всі заклади торгівлі та громадського харчування столиці мають продовжувати дотримуватись маскового режиму.

Водночас, як інформує прес-служба мерії, з 25 листопада всі лікувально-профілактичні заклади Києва переводять на звичайний режим роботи.