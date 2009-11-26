«Бісквіт-Шоколад» почала масове виробництво солодощів на основі нуги

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, почала масовий випуск солодощів на основі нуги, які виводить на ринок під брендом «Choco–Luck».

Про це УНІАН повідомила прес-служба корпорації.

Повідомляють, що компанія вже випускає під цією маркою двошарові цукерки, в яких нуга поєднується з желе або карамеллю, подібних яким в Україні не робить жоден виробник.

Як відзначив директор кондитерської фабрики «Харків`янка» Володимир ДОМБРОВСЬКИЙ, на потужностях якої налагоджено виробництво, солодощі на основі нуги є для України новим продуктом.

«Наш ринок ще не звик до таких виробів: і в Україні, і в Росії це нова тема, на яку зараз створюється мода і формується попит”, - відзначив В.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він додав, що нове устаткування дозволяє компанії вийти також на принципово новий для себе ринок шоколадних батончиків, і повідомив, що зараз у стадії розробки знаходиться декілька нових виробів на основі нуги.

Президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО відзначила, що таким чином компанія продовжує традицію першопроходця у виробництві нових продуктів (в даному випадку – «нуга-желе») і підтверджує свою прихильність до випуску корисних для здоров`я солодощів на натуральних продуктах.

«Ми були піонерами у виведенні на український ринок цілого ряду новинок, без яких сьогодні складно уявити собі вітрини кондитерських магазинів. Так було з крекерами, вафельними трубочками, бісквітами і бісквітними рулетами, багатошаровими вафлями і вафлями з кремовими начинками, цукерками на основі порожнистих вафель. Тепер вперше запропонували споживачеві цукерки на основі нуги і фруктових желе, і початок продажів показав, що наша пропозиція припала до душі споживачеві», - відзначила А.КОВАЛЕНКО.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквит-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.