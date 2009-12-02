Більше половини українців вважають, що суд можна купити

Більше половини українців вважають, що рішення суду можна купити за гроші.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна наприкінці листопаду цього року.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловили 61,9% опитаних.

54,8% респондентів вважають, що в нашій країні можна купити депутатський мандат, 53,6% - звільнення від кримінальної відповідальності.

Майже третину опитаних (29,3%) сьогодні вважають, що за гроші можна купити життя і свободу іншої людини. Переконані, що нічого з перерахованого за гроші купити неможливо, лише 1,2% респондентів. Не визначилися з відповіддю на це питання 15,7% українців.

Більше половини громадян України (53,4%) вірять у те, що у судах можна домогтися правди. Проте з них 42,1% вважають, що домогтися правди в суді дорого коштує, і лише 11,3% вважають, що правди домогтися можна, оскільки закон один для всіх.

Вважають, що на сьогодні правди у судах домогтися неможливо, близько третини опитаних (31,2%). Важко з відповіддю на це питання 15,4% українців.

Також, за результатами всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна, більшість українців (89,6%) вважає, що хабарництво в нашій країні є поширеним явищем. З них 56,2% дали відповідь «дуже поширено», 33,4% - «поширено».

Не вважають, що хабарництво поширене, 6,2% опитаних. З них переконані, що воно «не дуже поширене» - 5,3%, не «поширено» - 0,9% респондентів. Складно відповісти на це запитання було 4,2% респондентів.

Майже половина українців (45,6%) вважають, що за останній рік рівень корупції в країні не змінився. Кількість же тих, хто вважає, що за останній рік корупція в органах влади зросла, збільшилася з 35,1% у 2008 році до 42,3% у 2009 році.

Про те, що за останній рік корупція у країні зменшилася, заявили тільки 2,9% респондентів Майже кожному десятому українцю (9,2%) було складно відповісти на це запитання.

Більшість респондентів (65,8%) заявила, що їм особисто, їх родичам або знайомим доводилося давати гроші або подарунки людям, від яких залежало розв’язання їх проблем.

Заявили, що їм ніколи не доводилося такого робити, 21,5% українців. Складно було відповісти на це запитання 12,7% респондентів.

Опитування проводилося з 27 по 29 листопада. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.