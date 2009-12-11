«АероСвіт» почне виконувати рейси за маршрутом Одеса-Москва

ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» із 21 грудня ц.р. почне виконувати рейси Одеса-Москва (Шереметьєво) на літаку Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

За словами директора по зв`язках із громадськістю авіакомпанії «АероСвіт» Володимира ГАЙДАША, таким чином, авіакомпанія почне експлуатувати вітчизняний ближньомагістральний літак Ан-148 на міжнародному напрямку, тоді як раніше літак виконував перельоти тільки на внутрішньоукраїнських лініях.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2009 р. авіакомпанія «АероСвіт» почала першою виконувати регулярні перельоти на першому літаку Ан-148 на маршруті Київ–Харків–Київ.

Літаки сімейства Ан-148 призначені для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і ближньомагістральних авіалініях.

Ан-148 - регіональний реактивний літак нового покоління, його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на дальність до 5,1 тис. км.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, сьогодні є одним із найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею й літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогоднішній день «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні й регіональні центри України.