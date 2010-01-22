У Криму ціни на товари та послуги зросли на 14,8%

За січень-грудень 2009 року в Автономній Республіці Крим ціни (тарифи) на товари та послуги зросли на 14,8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, за 2009 р. в Криму продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 13,9%. Найбільше - в 2 рази - подорожчав цукор. На 26,3-6,7% зросли ціни на безалкогольні напої, рибу і рибопродукти, фрукти, молоко, хліб і хлібопродукти, овочі, м`ясо і м`ясопродукти.

Одночасно, серед овочевої продукції найбільше подешевшала капуста - на 38,7%.

Алкогольні і тютюнові вироби стали дорожчими на 40,3%, зокрема алкогольні напої - на 16,8%, тютюнові вироби - в 1,7 разу.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли минулого року на 12,6%, зокрема плата за каналізацію - на 37,1%, водопостачання - 28,8%, плата за квартиру - на 17,8%.

Як відзначили в статуправлінні, підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 30,2%, в першу чергу, зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 45,5%). Окрім цього, на 19,1% і 13,5% зросла вартість санаторно-курортних і амбулаторних послуг.

Послуги транспорту в Криму за рік подорожчали на 20,2%, в основному за рахунок зростання цін на паливо (на 53,2%). Одночасно, на 19,3% подорожчали автомобілі; на 13,4% зросла вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом.

На 20,8-11,6% подорожчали минулого року в Криму послуги освіти, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла, послуги ресторанів і готелів.