У Донецьку організували три пункти обігріву та харчування

У зв`язку з лютими морозами в Донецьку організовано три пункти обігріву і харчування для людей без певного місця проживання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Пункти знаходяться в Кіровському районі (ринок «Текстильник»), Калінінському районі (Калінінський ринок) і на території залізничного вокзалу. Щоденна відвідуваність цих місць досягає 100 осіб.

Також у Севастополі управління МНС розгорнуло пересувний пункт обігріву, який за добу прийняв понад 120 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією рятувальників, до кінця холодів для кожного, хто має потребу, тут працює польова кухня, цілодобово пригощають гарячим чаєм, а також є місце, де можна просто відігрітися в наметі біля печі-буржуйки.

Крім того, в наметовому містечку постійно чергують фахівці МНС: за необхідності фельдшер готовий надати першу допомогу тим, хто замерзає, а при виникненні серйозної загрози для здоров`я - викликати «швидку».