Пузирчаста плівка святкує своє 50-річчя

У січні 2010 року виповнюється 50 років з початку масового виробництва пузирчастої плівки, нагадує агентство Associated Press.

Винахід з`явився в 1957 році, коли один нью-йоркський дизайнер звернувся до Марка Чаваннесу та Алфреда Філдінгу з проханням придумати новий вигляд шпалер. Ідея дизайнерові не сподобалася, і про винахід на якийсь час забули.

Одного разу Філдінг підлітав до аеропорту Ньюарка (Нью-Джерсі), і йому здалося, що пухнасті хмари неначе пом`якшують посадку літака. Тоді він додумався використовувати пузирчасту плівку для упаковки. У січні 1960 року Філдінг і Чаваннес заснували невелику компанію Sealed Air і запатентували плівку під назвою Bubble Wrap.

Зараз дохід Sealed Air, що спеціалізується на різних пакувальних матеріалах і працює в 52 країнах світу, складає близько 4 млрд. доларів. Тим часом пузирчаста плівка стала частиною масової культури.

Крім упаковки у пузирчастої плівки може бути безліч інших застосувань. Зокрема, багато хто бореться зі стресом, тріскаючи бульбашки. Крім того, з неї шиють одяг, створюють витвори сучасного мистецтва, знімають в епізодах кінофільмів. У смартфонах iPhone з`явився спеціальний додаток, щоб тріскати бульбашки на екрані, а в соціальній мережі Facebook зареєстровано більше 250 груп прихильників винаходу. У деяких країнах світу проходять конкурси зі швидкісного знищення бульбашок.

Lenta.ru