В Україні забракували 13% безалкогольних напоїв

Впродовж 2009 року працівники державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 65 тис. 402 дал безалкогольних напоїв на загальну суму 1,417 млн. грн.. Чинній нормативній документації (НД) не відповідало 8 тис. 565 дал (13%) перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом на підприємствах провели 57 первинних перевірок, на 24 з яких встановили порушення.

За результатами перевірок у 20 випадках були порушені вимоги щодо маркування; фізико-хімічні показники не відповідали НД у 4 випадках; відсутність сертифіката відповідності виявили у 2 випадках; порушення умов зберігання – у 4 випадках.

Виробники припустились зазначених порушень через незадовільну організацію приймального контролю; недоліки підготовки виробництва; недостатній контроль якості продукції та порушення технологічної дисципліни під час виробництва безалкогольних напоїв.

На одному із підприємств Тернопільської області перевірена партія безалкогольного сильногазованого напою на ароматизаторі „Ситро” не відповідала вимогам стандарту за маркуванням: на етикетці зроблений надпис „З вітаміном С”, тоді як в рецептурі вітаміну С не було зазначено. Також склад продукту вказаний неповністю (не зазначений аспартам, ароматизатор „Лимон”, барвник „Колер”). На етикетці безалкогольного напою не було надпису: „Містить джерело фенілаланіну. Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію та дітям до семи років”. За порушення підприємство отримало припис про усунення порушень, припис про заборону реалізації партії продукції, припис про заборону реалізації продукції та штраф на суму 373 грн.

На одному з підприємств Запоріжжя фахівці держнагляду виявили відсутність протоколів досліджень за фізико-хімічними показниками та за показниками безпечності партії квасу „Бабанівського”. Також у складі продукту не було вказано двоокису вуглецю та бензонату натрію. Підприємству видано припис про усунення порушень; припис про заборону реалізації партії продукції; припис про заборону реалізації продукції; складено протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами перевірок безалкогольних напоїв за 2009 рік на 12 підприємствах заборонена реалізація 13 партій безалкогольних напоїв і видано 20 приписів про заборону реалізації продукції; за реалізацію безалкогольної продукції з відхиленням від вимог чинних НД накладено штрафів на загальну суму 18 тис. 635 грн. та винесено 11 постанов про адміністративне правопорушення. Загальну сума адміністративних штрафів склала 2 тис. 567 грн.