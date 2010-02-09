На три дні Львів перетвориться на шоколадну столицю

З 6 до 8 березня Львів гостинно прийматиме шоколадних ласунчиків з усіх куточків України та світу. Місто перетвориться на серце шоколадних імпрез та перфоменсів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, вже традиційно, третій рік поспіль у Львові буде проходити третє Міське свято шоколаду. Цьогоріч Свято шоколаду відбуватиметься на трьох локаціях: Площі Ринок, площі перед Львівською оперою та у приміщенні Львівського палацу мистецтв.

«Рішення проводити Свято шоколаду в приміщенні Палацу мистецтв мотивоване тим, що на святкуванні планується проведення великої кількості майстер-класів та інших феєричних дійств з шоколадом, для яких потрібні спеціальні умови. Мінливі погодні умови та нестабільна температура повітря роблять неможливим втілення таких задумів просто неба. Вже зараз в приміщенні ведуться підготовчі роботи, встановлюються кондиціонери та інше обладнання для створення на місці святкувань оптимальних сприятливих умов», – повідомив начальник управління культури та туризму ЛМР Андрій Сидор.

Родзинкою цьогорічного фестивалю стане участь у Святі шоколаду всесвітньо відомого ужгородського кондитера-шоколатьє Валентина Штефаньо, який задля приїзду до Львова відклав свою поїздку на Чемпіонат кулінарних мистецтв в Парижі.

На Святі гуру шоколадних справ даватиме цікаві майстер-класи, показуватиме віртуозні шоу з виготовлення велетенських шоколадних скульптур. Майстер планує вразити гостей свята гігантською двометровою скульптурою лева з шоколаду.

На гостей та мешканців міста чекають шоколадні фонтани, концерти та традиційний велетенський шоколадний торт. Також організатори підготували чимало забав і для найменших учасників свята.

Завершиться свято грандіозним «Шоколадним балом», який буде проходити 8 березня. Особливістю «Шоколадного балу» будуть танцювальні майстер-класи від Влада Ями та Григорія Чапкіса.