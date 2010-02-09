На Франківщині не відповідало стандартам 32% м’ясної продукції

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» перевірили м’ясної продукції на суму понад 75 тис. грн. Вартість забракованої продукції склала понад 24 тис. грн. (32% перевіреної продукції).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом протягом минулого року перевірки якості виробництва м’яса та м’ясопродуктів були проведені на 21 підприємстві Івано-Франківської області. Порушення вимог стандартів, норм і правил виявлено на 18 підприємствах.

Основними недоліками під час виробництва ковбасних виробів були недотримання вимог нормативної документації (НД) щодо масової частки вологи в продукції, наявності крохмалю, неналежні умови зберігання та незадовільне метрологічне забезпечення. Найпоширенішим на перевірених підприємствах порушенням була відсутність належного маркування ковбасних виробів, що обмежує споживачів у праві на інформацію стосовно походження та складу продукції.

Порушення були виявлені й під час виробництва дорогих сортів ковбас. Так, перевірена партія ковбаси «Салямі нова» не відповідала вимогам за фізико-хімічними показниками, зокрема, виробник завищив масову частку вологи. Інша партія ковбасних виробів містила крохмаль та мала завищений вміст нітриту натрію, що є порушенням вимог стандарту. За реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам за показниками безпеки, підприємець був оштрафований на суму, що становила 100 % від вартості реалізованої продукції.

Ще однією проблемою, яка істотно впливає на якість готової продукції, є незадовільне метрологічне забезпечення. Зокрема, на перевірених підприємствах виявлено недотримання температурно-вологісного режиму, що негативно позначається на якості та термінах зберігання продукції.

За результатами перевірок застосовано 26 штрафних санкцій за випуск і реалізацію продукції, що не відповідає нормативним вимогам, на загальну суму 19 тис. 445 грн. За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск та реалізацію неякісної продукції складено 17 протоколів про адміністративні правопорушення. Крім того, підприємствам-порушникам видано 18 приписів про усунення порушень та 24 приписи про заборону реалізацію усієї продукції певного найменування. Для усунення порушень, підвищення показників безпечності продукції та покращення смакових якостей ковбасних виробів суб’єкти господарювання розробили низку заходів з усунення виявлених недоліків. Виконання цих заходів контролює підрозділ державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».