ДАІ має намір замінити прилади «Візир»
Стаціонарними постами фотофіксації
Державна автоінспекція відмовиться від приладів "Візир".
Замість цих фіксаторів порушень на дорогах встановлять тисячі стаціонарних автоматичних постів, повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ в інтерв`ю виданню «Бізнес».
«Виникало дуже багато суперечок з приводу законності використання «Візирів». Більше їх купувати не будемо», - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.
За словами начальника Департаменту, відтепер ДАІ зосередиться на створенні мережі стаціонарних постів - «глобальної системи спостереження».
«Ми розробили проект оснащення всіх доріг країни стаціонарною апаратурою фотофіксації. Вже визначено близько 5 тис. точок, де з`являться ці прилади. І таким чином буде сформована «глобальна» система спостереження», - повідомив С.КОЛОМІЄЦЬ.
За його словами, фіксуватиметься проїзд на червоний сигнал світлофора, виїзд на зустрічну смугу і перевищення швидкості. Вся інформація автоматично опрацьовуватиметься. Це дозволить також зменшити кількість інспекторів, сказав начальник ДАІ.
«Для реалізації цього проекту нам необхідно 2,5 млрд. грн. Стаціонарні пости з`являтимуться в міру надходження коштів. В ідеалі це станеться через рік-два», - повідомив С.КОЛОМІЄЦЬ.