«Віталюкс» відкриє 14 аптечних супермаркетів в Києві

Компанія «Віталюкс» до кінця лютого розширить мережу аптечних супермаркетів у Києві на 14 – до 44 аптек. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що нові аптеки мережі, які розташовані у Харківському та Дарницькому районах, працювали під вивісками іншого бренда. До кінця лютого компанія планує завершити переформатування аптек.

За оцінками компанії, після розширення частка компанії на ринку аптечного рітейла столиці становитиме 10% у грошовому вимірі.

Довідка УНІАН. Компанія «Віталюкс» створена у 2007 р. 56,3% акцій компанії володіють компанії «Євровенчерз Україна Фонд II» та The Ukraine Opportunity Trust Plc (Ukro).