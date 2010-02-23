«Укрцукор» за відміну декларування змін цін на цукор

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» пропонує тимчасово відмінити декларування змін оптово-відпускних цін на цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в газеті «Аргументы и факты» голова асоціації «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

«Ми пропонуємо зняти декларування цін на цукор», - сказав він, додавши, що асоціація внесла відповідну пропозицію.

На його думку, це дасть змогу врегулювати ринок, оскільки суб`єкти ринку на сьогодні нагромадили значні обсяги цукру, який був придбаний за ціною близько 4,5 грн., але не можуть його реалізувати, оскільки не можуть задекларувати нову ціну.

Як вважає М.ЯРЧУК, відміна декларування збільшить пропозицію на ринку цукру, яке перевищить попит на продукт.

М.ЯРЧУК відзначив, що на сьогодні оптово-відпускна ціна на цукор становить у середньому близько 8 грн. за кілограм.