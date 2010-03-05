Жінки назвали найгірші подарунки до 8 березня

Найгіршими подарунками на 8 Березня є домашні вихованці, спортивний інвентар та м`які іграшки. Таку інформацію отримали соціологи на основі вивчення думок сотень.

Представницям прекрасної статі пропонувалося відповісти на одне запитання - "Що б Ви ніколи не хотіли отримати як подарунок на Восьме березня від чоловіка?"

При цьому 33% жінок заявили, що найменше мріють отримати в Міжнародний жіночий день якусь домашню тварину. Ще 28% учасниць опитування назвали найгіршим подарунком гантелі, тренажери та інші товари, які належать до групи "спортивний інвентар". Третє місце в цьому антирейтингу завоювали м`які іграшки. Проти такого знаку уваги з боку чоловіків виступили 18% жінок.

Не дуже вдалими подарунками були також названі посуд та кухонне начиння. Їх забракували 16% жінок, що брали участь в дослідженні. Крім цього 13% дам вказали, що не хотіли б отримати на 8 Березня подарунок у вигляді готівкових грошей. Стільки ж представниць прекрасної статі заявили, що не бажають в подарунок нижню білизну.

Менше 10% опитаних жінок відрадили чоловіків дарувати своїм обраницям побутову техніку, одяг, шоколад або цукерки.

У той же час найбільш бажаними подарунками були названі квіти, прикраси, парфумерія та косметика. Подібні речі жінки вказували у верхній частині списку своїх переваг і рік тому.

ТСН