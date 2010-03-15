Порушення прав споживачів виявили на 98% перевірених підприємств

У Херсонській області порушення прав споживачів в 2009 році були зафіксовані на 98% перевірених підприємств.

Про це УНІАН повідомили в Херсонському облуправлінні захисту прав споживачів.

Минулого року управління перевірило дотримання законодавства про права споживачів на 794 підприємствах. Було перевірено 285 підприємств торгівлі продуктами харчування і ресторанного бізнесу, 238 - торгівлі непродовольчими товарами і 271 - сфери послуг. Порушення були зафіксовані в роботі 778 підприємств, що складає 98% від перевірених.

Загалом, у 2009 році співробітники управління перевірили якість товарів, робіт і послуг загальною вартістю 8 млн. 675,2 тис. грн, з них забракували та зняли з реалізації 53,2%

За результатами перевірок 822 людини притягнули до адмінвідповідальності, наклали 89,6 тис. адмінштрафів і застосували 501,1 тис. грн адміністративно-господарських санкцій.