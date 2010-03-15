На Кіровоградщині на 5% зросла кількість вільних робочих місць

На 1 березня 2010 року кількість вільних робочих місць і вакантних посад в Кіровоградській області збільшилась на 5,2%, порівняно з лютим, і становила 646 одиниць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце зменшилось з 30 до 29 осіб. Водночас, кількість зареєстрованих безробітних у лютому збільшилася на майже 1% і становила 18,1 тис. осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2010 року працевлаштовані 1,1 тис. осіб, що на 2% більше ніж у січні.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в області було витрачено 7,8 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу в лютому становила 13,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги -592,10 грн.