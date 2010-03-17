Мінімальна зарплата цього року досягне 888 гривень

У цьому році мінімальний рівень заробітної плати досягне 888 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць з 1 листопада 2009 року у розмірі 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.