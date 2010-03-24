У Дніпропетровську вилучили понад 11 тис. контрафактних DVD-дисків

У Дніпропетровську співробітники відділу Держслужби боротьби з економічними злочинами вилучили у двох жителів міста понад 11 тис. контрафактних DVD-дисків.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС міста Дніпропетровська.

Зловмисники займалися тиражуванням дисків через комп’ютерну техніку у підвала одного з житлових будинків у центрі Дніпропетровська.

За попередніми підрахунками, збиток, завданий державним інтересам через тиражування неліцензійної відеопродукції становить близько 250 тис. грн.

Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ст. 203 (прим), Кримінального Кодексу Украины (незаконне виробництво, імпорт, зберігання, реалізація дисків для лазерних систем).