За останні тисячу років людство збільшило розмір порцій удвічі

Людство дедалі більше переїдає. Науковці встановили це на прикладі полотен різних епох, на яких зображено «Таємну вечерю». Розмір порцій на картинах збільшився за останні тисячу років удвічі.

За допомогою комп’ютера дослідники порівняли зображення порцій під час вечері з розмірами голів Ісуса Христа та апостолів на 52 картинах, присвячених цій темі. Науковці встановили, що розміри головної страви зросли на 69%, розміри тарілки – на 66%, а розміри хліба – на 23% за період з 1000 по 2000 рік.

Незвичне дослідження провели американські науковці, брати Браян і Креґ ВАНСІНКИ. На таку ідею їх наштовхнула відома картина Леонардно да Вінчі «Таємна вечеря», а саме – незвично малі порції їжі, зображені на ній. Цю тематику в творчості митців різних епох було обрано через те, що на картинах із зображенням останньої вечері Христа традиційно зображався накритий стіл.

На думку авторів дослідження, їхні висновки стали доказом того, що сучасне людство переїдає, неухильно збільшуючи тарілки та порції.

«За останні тисячу років відбулося різке поліпшення в плані виробництва, доступності, надійності, різноманітності продуктів харчування та платоспроможності людей, - каже один з авторів дослідження Б.ВАНСІНК. - Ми переконані, що мистецтво імітує життя. Ці зміни, власне, були відображені на картинах».

Докладні результати дослідження опубліковано в квітневому номері фахового американського журналу International Journal of Obesity.

“Німецька хвиля”