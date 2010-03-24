На Луганщині припинено рух на 9-ти автошляхах

Станом на ранок 24 березня в Луганській області через повінь припинено рух на 9-ти автошляхах. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Луганській області.

Водами річки Айдар залито п’ять мостів у Старобільському районі і чотири – у Новопсковському. Зокрема закрито проїзд на ділянці дороги Т-13-07 Сватово - Новопсков – Мілове.

За даними відділу гідрології Луганського Гідрометцентру, за добу найбільше підвищення рівня води в річці Айдар сталося у селищі Новоселівка (Старобільський район) - на 1,12 м. На річках Луганщини за багаторічними спостереженнями пік повені припадає на кінець березня-початок квітня. Цього року синоптики і рятувальники очікують значне підтоплення.