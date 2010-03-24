Нью-Йорк назвали найвпливовішим містом світу

Нью-Йорк зайняв місце Лондона на першій позиції рейтингу найвпливовіших міст світу за версією Citi і Knight Frank. Про це йдеться в «Звіті про багатство 2010 року», який випустив Citi Private Bank. Лондон опинився на 2 сходинці, далі йдуть Париж, Токіо та Лос-Анджелес.

Москва втратила дві позиції в рейтингу і опустилася на 22 місце. Найбільш помітну динаміку показав Берлін, що піднявся на п`ять кроків до 8 місця.

Рейтинг найвпливовіших міст світу складають за чотирьма основними критеріями: економічна активність, політичний вплив, інтелектуальний капітал і якість життя. За кожним з критеріїв окремо лідерами стали Нью-Йорк, Вашингтон, знову Нью-Йорк і Париж.

Раніше Лондон втратив своє звання фінансового центру, що належало йому останнє десятиліття.

“Відомості”