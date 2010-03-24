Ізраїль може скасувати візи для українців у вересні цього року

Ізраїль може скасувати візи для українців вже у вересні цього року.

Про це сказав міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНІКОВ в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ Украина».

«Я вважаю, що за чотири-п`ять місяців режим буде скасовано, і громадяни України зможуть в`їжджати до Ізраїлю без віз з вересня цього року», - сказав міністр.

Він нагадав, що у лютому партія "Наш дім - Ізраїль" внесла резолюцію про початок переговорів зі скасування візового режиму, після чого було створено урядову комісію.

За словами С.МІСЕЖНІКОВА, перешкодити цим планам може тільки перемога на дострокових виборах в Ізраїлі партії ШАС (лідер партії ШАС, глава МВС Ізраїлю Елі ІШАЙ, виступає проти скасування візового режиму для українців). «Жартую. Цього не трапиться. Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНЬЯХУ підтримує скасування віз, і це обов`язково станеться», - додав С.МІСЕЖНІКОВ.

Відповідаючи на запитання, чому глава МВС Ізраїлю виступає проти збільшення числа українців, що прибувають до країни, міністр туризму відзначив, що коли Ізраїль скасовував візовий режим з Росією (у 2008 році), урядовці побоювалися, що з Росії хлине потік нелегальних мігрантів, повій і кримінальних елементів. Водночас, за словами міністра, цього не сталося. Навпаки, зріс торговий оборот між країнами, пожвавився обмін делегаціями, у чотири рази збільшилася кількість туристів.

«Проте урядовці, що заперечували тоді, мають заперечувати і зараз. Вони не аргументують свої побоювання, проте все одно продовжують говорити, що скасування віз може спричинити наплив нелегальних мігрантів і повій, але вже з вашої країни», - сказав С.МІСЕЖНІКОВ.

Він також повідомив, що минулого року в Україні побувало 40 тис. ізраїльських туристів, а до Ізраїлю приїхало 70 тис. українців.