У Дніпропетровську презентували український електронний підручник

Міністерство освіти і науки України на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти презентувало український електронний підручник PocketBook 901. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Електронний підручник має незначну енергоємність (близько 8 тис. сторінок без підзарядки), зручні габарити, невелику вагу (350 г), екологічно безпечний. Підручником можна користуватися протягом кількох років.

Електронний підручник є ефективним практичним втіленням в навчальний процес інноваційних інтелектуальних технологій, які дають змогу вміщувати в одному пристрої цілу бібліотеку (до 10 тис. сторінок) та набагато підвищувати швидкість доступу до необхідної інформації. Використання пристрою дозволить зменшити до мінімуму кількість паперових підручників і посібників для щоденного користування, а, отже, і вагу шкільного портфеля.

Комплекти електронних підручників для кожного класу реалізовуватимуться через Інтернет-мережу спеціалізованих магазинів і книгарень.

За даними експертів, у 2010 р. у світі планується реалізувати понад 18 млн. електронних підручників.