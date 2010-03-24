У 2010 зарплати українців зростуть на 5%

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив розмір прогнозних макропоказників соціально-економічного розвитку України у 2010 році, згідно з яким зростання ВВП має становити 3,7%, номінальний ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., очікувана інфляція – 13,1% (грудень до грудня) і 12,2% у середньорічному численні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він також повідомив, що у 2010 році індекс цін виробників становитиме 114,4% (грудень до грудня) і 16% у середньорічному численні, підвищення реальної середньої заробітної платні за рік – на 5%, а реальної мінімальної заробітної платні – на 23%. Очікується також скорочення рівня безробіття до 8% (з 8,6% на кінець 2009 року – УНІАН) і зростання мінімальної середньої зарплати на 38% – до 888 грн.

Також, за словами С.ТІГІПКА, цього року очікується збільшення експорту на 15,3%, імпорту - на 13,1%, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становитиме 1,9 млрд. доларів.

Як відзначив С.ТІГІПКО, під час розрахунків Кабмін виходив з курсу долара в 2010 році на рівні 8 грн. за долар і ціни на газ 334 долари за тисячу кубометрів.

Також, за словами віце-прем`єра, під час розрахунку макропоказників уряд виходив з того, що в 2010 році світова економіка зросте на 3,9% за прогнозом МВФ, середньорічна ціна на чорні метали зросте на 5-8%, ціна на нафту – до 75-80 доларів за барель.