У Львівській області відкриють гіпермаркет FoxMart

26 березня цього року в с. Сокільники Львівської області відкриють гіпермаркет побутової техніки та електроніки FoxMart.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, новий гіпермаркет торговою площею 3 тис. кв.м розмістився в торговому центрі «King Cross Leopolis» на вул. Стрийська, 30.

У ТЦ також відкриють гіпермаркет-дискаунтер «Ашан». Біля «King Cross Leopolis» обладнана автомобільна стоянка на 4 500 машино-місць.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів FoxMart почала діяльність в 2005 році і сьогодні налічує 35 об`єктів в Україні (з урахуванням нового) і 2 в Молдові. Торгові об`єкти FoxMart розташовуються на площах від 1,3 тис. до 7 тис. кв.м. Мережею управляє компанія «Фокстрот. Техніка для дому».