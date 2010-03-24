WINDROSE з 29 квітня відкриє рейс Київ-Батумі

Авіакомпанія WINDROSE вводить новий регулярний рейс до Грузії за маршрутом Київ-Батумі-Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, починаючи з 29 квітня п.р., рейс виконуватиметься щопонеділка і щочетверга на власних літаках Embraer-195.

Час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") – щопонеділка о 13.45, щочетверга - о 10.30, прибуття до Батумі – щопонеділка о 17.05, щочетверга - о 13.50. Назад рейс відправляється щопонеділка о 18.05, щочетверга - о 14.50, прибуття до Києва – щопонеділка о 19.30, щочетверга - о 16.15.

Окрім цього, авіакомпанія WINDROSE збільшує частоту на маршруті Київ-Кутаїсі-Київ до двох рейсів на тиждень. Починаючи з 14 травня 2010 року, рейси виконуватимуться щовівторка і щоп`ятниці.

Час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") – щовівторка о 12.50, щоп`ятниці - о 10.30, прибуття до Кутаїсі (аеропорт "Копітнарі") – щовівторка о 16.10, щоп`ятниці о 13.50 за місцевим часом. Назад рейс відправляється щовівторка о 17.10, щоп`ятниці о 14.50, прибуття до Києва – щовівторка о 18.35, щоп`ятниці - о 16.15.

Нагадаємо, що WINDROSE також виконує спільний з МАУ рейс до Грузії – Київ-Тбілісі.

Як відзначають у компанії, відкриття нового прямого регулярного рейса Київ-Батумі-Київ і збільшення частоти польотів за маршрутом Київ-Кутаїсі-Київ дозволить компанії розширити свою присутність у Грузії, а пасажирам надасть ширші можливості у пересуванні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія WINDROSE створена у 2003 році. Авіакомпанія WINDROSE надає повний спектр послуг у галузі авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82.