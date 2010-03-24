У Південній Кореї створили 3D-книгу
13:55, 24 березня 2010Права споживачів
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Працювали три роки
Південнокорейські учені створили 3D-книгу, герої якої можуть «вистрибувати» зі сторінок, передає Reuters.
«На створення програмного забезпечення у нас пішло три роки», – заявив Кім САНГ, керівник проекту. «Пройде ще певний час, поки ця технологія стане загальнодоступною», – додав він.
Про можливу ціну такої книги поки не повідомляється, однак учені висловили впевненість, що 3D-книги будуть доступні для масового покупця.
Раніше повідомлялося, що в Бельгії створили першу 3D-газету.
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