У Південній Кореї створили 3D-книгу

Південнокорейські учені створили 3D-книгу, герої якої можуть «вистрибувати» зі сторінок, передає Reuters.

«На створення програмного забезпечення у нас пішло три роки», – заявив Кім САНГ, керівник проекту. «Пройде ще певний час, поки ця технологія стане загальнодоступною», – додав він.

Про можливу ціну такої книги поки не повідомляється, однак учені висловили впевненість, що 3D-книги будуть доступні для масового покупця.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії створили першу 3D-газету.