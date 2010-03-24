У Києві пройде фестиваль кіно про права людини

З 26 березня до 2 квітня в київському Будинку кіно проходитиме Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор цього фестивалю Геннадій КОФМАН.

Він зазначив, що захід проходитиме в Києві вже всьоме і має на меті засобами кіномистецтва привернути увагу українського суспільства до проблем людства, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Фестиваль відкриє польська стрічка «Кролики по-берлінськи». Цього року вона була номінована на премію «Оскар» у категорії «Короткометражний документальний фільм».

На фестивалі Docudays UA фільми змагатимуться у конкурсах – творчому та правозахисному. Кожен конкурс має призовий фонд. Свого переможця шляхом анонімного анкетування традиційно обиратимуть і глядачі.

Цього року організатори фестивалю на знак пам’яті про продюсера фестивалю Андрія Матросова, який пішов з життя місяць тому, вирішили заснувати особливу премію. Нагороду команда Docudays UA вручить фільму, в якому побачить найбільше любові.

Вхід на всі кінопокази - традиційно безкоштовний.

Як зазначив Г.КОФМАН, над підготовкою фестивалю працювали близько 30 громадський організацій. Більшість фільмів фестивалю вишукувались цілеспрямовано, вже знаючи про їх унікальність та високий рівень.

Він також нагадав, що після подій в Києві фестиваль “подорожує” по Україні. Минулого року фестиваль приймали у 98 населених пунктах і його фільми подивились близько 150 тис. глядачів. В цьому році передбачено відвідати не менше кількість населених пунктів у 20 областях України та Криму.

”На жаль так виходить, що більшість фільмів ми можемо показати тільки дуже обмежену кількість разів і ми не маємо такої можливості роздарювати ці фільми”, - зазначив Г.КОФМАН говорячи, зокрема, про популярність фестивалю.

Він також зазначив, що завданням організаторів було, “щоб в Україну прийшло кіно, яке іншими шляхами сюди не дістанеться”.

Так, за його інформацією, в цьогорічній програмі Docudays UA - п’ять з десяти фільмів визнані найкращими, на думку експертів, документальними фільмами Європи.

Є також найкращі Європейські фільми 2008 р.

“Тобто я вважаю, що кияни та інші гості фестивалю не будуть розчаровані тому, що перш за все про фестиваль каже програма фільмів”, - зазначив представник організаторів.

Зокрема, в рамках фестивалю планується показати два фільми-прем’єри, які, як зазначив Г.КОФМАН, “не тільки не будуть показані на батьківщині режисера, але й після прем’єри створять напевно певні проблеми для режисерів”: це білоруський фільм Вольги НІКАЛАЙЧИК “Убивство напередодні весни” і російський фільм Валерія БАЛАЯНА “Будь ласка, любіть мене”.

“Це - про сучасний фашизм в Росії, - додав до сказаного організатор. - Ми їх спеціально вибирали і дуже хотіли, щоб прем’єра їх відбулася тут”.

В рамках фестивалю також пройде низка майстер-класів, серед яких, зокрема, легенди французької кінодокументалістики Патріка БАРБЕРІСА. Передбачена також ретроспектива його стрічок.

З детальною програмою можна ознайомитись на сайті фестивалю за адресою www.docudays.org.ua.