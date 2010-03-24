Список місць у Києві, де безкоштовно можна зробити флюорографію

25 березня в Києві об 11:00 на Майдані Незалежності стартує акція з безкоштовного флюорографічного обстеження, повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України”.

Сучасний флюоромобіль з командою професійних лікарів-рентгенологів працюватиме в Києві до 30 квітня в місцях найбільшого скупчення людей. Протягом цього періоду кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок і рекомендації лікаря.

Графік роботи - будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок – вихідний.

25-28 березня - Майдан Незалежності.

30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою).

2 квітня - Дарницький вокзал.

6-7 квітня - станція метро “Святошин”.

8-9 квітня - ст. м. “Лук`янівська”.

10-11 квітня - ринок Троєщина.

13-15 квітня - ст. м. “Либідська”.

16-18 квітня - ст. м. “Контрактова площа”.

20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка).

23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26.

27-28 квітня - ст. м. “Лісова”.

29-30 квітня - Дарницький вокзал.

Акцію проводить Фонд Р.АХМЕТОВА у партнерстві з КМДА з метою поліпшити рівень виявлення туберкульозу, а також підвищити інформованість населення щодо проблем туберкульозу.