Список місць у Києві, де безкоштовно можна зробити флюорографію
25 березня в Києві об 11:00 на Майдані Незалежності стартує акція з безкоштовного флюорографічного обстеження, повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України”.
Сучасний флюоромобіль з командою професійних лікарів-рентгенологів працюватиме в Києві до 30 квітня в місцях найбільшого скупчення людей. Протягом цього періоду кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок і рекомендації лікаря.
Графік роботи - будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок – вихідний.
25-28 березня - Майдан Незалежності.
30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою).
2 квітня - Дарницький вокзал.
6-7 квітня - станція метро “Святошин”.
8-9 квітня - ст. м. “Лук`янівська”.
10-11 квітня - ринок Троєщина.
13-15 квітня - ст. м. “Либідська”.
16-18 квітня - ст. м. “Контрактова площа”.
20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка).
23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26.
27-28 квітня - ст. м. “Лісова”.
29-30 квітня - Дарницький вокзал.
Акцію проводить Фонд Р.АХМЕТОВА у партнерстві з КМДА з метою поліпшити рівень виявлення туберкульозу, а також підвищити інформованість населення щодо проблем туберкульозу.