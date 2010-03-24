На Прикарпатті ціни на бензин зросли на 4-6%

На Прикарпатті роздрібні ціни на світлі нафтопродукти з 1 по 19 березня 2010 року були стабільними, а з 22 березня почали зростати.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами в Івано-Франківській області.

За даними моніторингу цін у п`яти основних операторів Прикарпаття, станом на 23 березня середні роздрібні ціни на дизельне паливо і бензин марки А-76/80 зросли на 6,03%, або 41 коп./л, в порівнянні з 1 березня. Бензин А-92 подорожчав на 4,6%, або 34 коп./л, бензин А-95 – на 4,59%, або 36 коп./л.

Станом на 23 березня 2010 року роздрібні ціни на нафтопродукти в регіоні були такими: дизпаливо – від 7 до 7,37 грн./л, бензин марки А-76/80 – від 7 до 7,40 грн./л, бензин марки А-92 – від 7,50 до 7,85 грн./л, бензин А-95 – від 8 до 8,37 грн./л.

Найнижчі роздрібні ціни на світлі нафтопродукти були на АЗС ТОВ «Презент Ойл Груп». В порівнянні з середніми цінами в інших чотирьох операторів вони нижчі на 3,2-4,36%.