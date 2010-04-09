Киян змушують платити за непотрібні їм комунальні послуги

Змінивши порядок проведення громадських слухань, влада робить все можливе, аби кияни не змогли відмовитись від неякісних послуг ЖЕКів, заявляють в Блоці Віталія Кличка.

Про це повідомила заступник голови фракції Блоку Кличка в Київраді Наталія НОВАК, коментуючи розпорядження КМДА від 29.03.10 про зміни до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в Києві.

«Людям фактично дали зрозуміти: збирайте підписи чи ні, але змінити ви все одно нічого не зможете. Тепер жоден киянин не зможе відмовитися від неякісних послуг, які йому пропонує ЖЕК. Тобто влада змушує людей платити гроші навіть за ті послуги, які фактично не надаються», – заявила Н.НОВАК, звернувши увагу на те, що раніше для такої відмови було достатньо згоди половини мешканців, а тепер вона має бути затверджена підписами 100% споживачів послуг у відповідному будинку.

«В міській адміністрації чудово розуміють, що зібрати таку кількість підписів в один день на зборах практично неможливо. І використовують цей факт на свою користь. У чиновників з’явився юридичний привід нав’язувати мешканцям міста житлово-комунальні послуги, які їм з однієї сторони і не потрібні, а з іншої – виконуються недоброякісно», – переконана депутат.

За її інформацією, Блок Кличка звернувся до прокуратури з проханням внести протест на зазначене рішення КМДА.

«Ніякого спрощення порядку, як про це говорять у мерії, не відбулося. В киян фактично відібрали право самостійно обирати ті комунальні послуги, які вони хочуть отримувати та оплачувати», – вважає Н.НОВАК.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням КМДА від 29 березня 2010 р. №187, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі влади столиці, внесені зміни до Порядку проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в Києві. Відповідно до них змінено порядок відмови від послуг, про які йдеться в повідомленні Блоку Кличка, та, між іншим, визначено, що громадські слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб. Тоді як до цього вони вважалися такими, якщо на них були присутні більш ніж половина споживачів відповідного будинку.