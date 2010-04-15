Влада обіцяє облаштувати біля посольств місця для очікування

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Київській міській державній адміністрації спільно з Міністерством регіонального розвитку та будівництва облаштувати прилеглі території посольств іноземних держав в столиці місцями для очікування.

Як повідомляє Урядовий портал, про це повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА.

За словами міністра, завдання полягає в тому, щоб на прилеглій території кожного іноземного посольства були створенні належні умови для людей, які звертаються до посольств з тих чи інших питань.

«Іноді людям доводиться годинами простоювати в чергах під посольствами у будь-яку пору року і за будь-яких погодних умов. Це дуже складно і створює людям великі незручності. Тому наше завдання – облаштувати прилеглі території кожного посольства спеціальними місцями для очікування – накриттями, які захищатимуть від опадів і спеки, обов’язково зі стільцями”, – зазначив В.ЯЦУБА.