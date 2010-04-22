У Черкасах художники розфарбують сміттєві урни

24 квітня з нагоди відзначення Дня землі та Дня захисту навколишнього середовища у Дитячому парку в Черкасах діти розфарбовуватимуть сміттєві урни під час акції «Внеси фарби в життя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, ідея акції полягає в тому, що група волонтерів із числа студентської та учнівської молоді - вихованці художніх шкіл, розмалюють близько 40 урн для сміття у дитячому парку. Завдання акції - прикрасити парк та привернути цим самим увагу оточуючих до благоустрою міста. Окрім розмальовування урн, вихованці художніх шкіл розмалюють одну із стін паркового амфітеатру. Також у цей час пройде святковий концерт за участю молоді та дітей Черкас.