Уряд готується до нового опалювального сезону

Уряд затвердив план заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, відповідне розпорядження ухвалено 21 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

План заходів передбачає розроблення та затвердження до 30 квітня 2010 року центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями заходів з підготовки підприємств, що належать до сфери їх управління, до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 року.

Зокрема, передбачено сприяння затвердженню графіків погашення заборгованості з оплати спожитого протягом опалювального сезону 2009-2010 років природного газу та вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води тощо.

Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" мають затвердити прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2010 рік та перший квартал 2011 року, а також забезпечити його дотримання.

Мінжитлокомунгосп, Мінпраці і Мінфін повинні розробити механізм встановлення засобів введення обліку холодної та гарячої води.

Уряд доручив МВС розробити заходи щодо запобігання розкраданню обладнання та матеріалів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.